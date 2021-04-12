Emeklilikte yeni dönem! Geri sayım başladı, 23 milyon kişi...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilikte yeni bir dönem başlıyor. Geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Detaylar belli oldu. Özellikle gençler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Yüzde 25 devlet desteği sağlanıyor. 18 yaş atındaki gençleri de kapsıyor. 'Katılımcı' olarak yer alabilecekler.

Ekonomi reform paketinde yer alan 18 yaş altı nüfusun; Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dâhil olması için geri sayım başladı. Haziran sonuna kadar yapılması beklenen düzenlemeyle; 18 yaş altındakiler de ‘katılımcı’ olarak direkt sisteme dâhil olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın, 12 Mart’ta açıkladığı‘Ekonomi Reformları Paketi’, birçok alanda olduğu gibi bireysel emeklilik sektöründe de heyecan yarattı. Haziran sonuna kadar, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda yapılması beklenen düzenlemelerle 23 milyona yakın bir kesim için BES’li olmanın yolu açılıyor. Emeklilik şirketi yöneticileri bu düzenlemeler sayesinde BES’in daha geniş kesimlere yayılarak önemli bir büyüme ivmesi yakalayacağına dikkat çekiyor.

18 yaş altı ismi ile sisteme katılacak

Bugüne kadar, 18 yaşından önce sisteme girmek isteyen bireyler için işlemler; söz konusu bireylerin ebeveynlerinin kendilerini katılımcı yaparak çocukları adına tasarruf yapmasıyla yürüyordu. Emeklilik sözleşmesinde katılımcı olarak 18 yaş altı bireyin yerine ebeveyninin adı yer alıyordu. Birey 18 yaşını doldurup, sisteme katılmak istediğinde; yeni bir sözleşme (katılımcı olarak kendi adının yer aldığı) yapmak zorunda kalıyordu. BES Kanunu’nda değişiklik yapıldığında, 18 yaş altındaki bir birey, katılımcı olarak direkt sisteme dâhil olacak. Bu yeni düzenleme ile emeklilik sözleşmesinde katılımcı olarak kendisinin ismi olacak. Bir anlamda, çocukluk hatta bebeklik döneminden başlayarak sisteme katılacak. 56 yaşında yani, sistemden emekli oluncaya kadar sayılacak süre, 18 yaş altındaki bireyin sisteme giriş tarihinden itibaren başlayacak. Ayrıca, söz konusu birey, yüzde 25 devlet katkısından da alacak.

Sistemde katılımcı Sayısı artacak

Ekonomik reform paketi çerçevesinde 18 yaş altı nüfusun; Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olması için atılan adımların çok olumlu olduğunu belirten Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu; “18 yaş altı kesimin BES’e dahil olması, sistemde katılımcı sayısının artmasını ve sistemin daha da büyümesini sağlayacak. Söz konusu kesimin sisteme katılabilmesi için BES Kanunu’nda ve diğer ilgili mevzuatlarda değişiklik yapılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu düzenlemenin yapılacağını düşünüyorum” dedi

Gençler gönüllü BES’e katkı Sağlayacak

Ülkemizde 18 yaş altı nüfusun yaklaşık 23 milyon kişi olduğunu belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk; “Bu kesimin, toplam nüfusumuz içerisindeki payı yüzde 27 civarında. Bu kapsamda, 18 yaş altı nüfus gönüllü BES’in büyümesine önemli katkılar sağlayacak. Bu düzenleme ile ebeveynler çocuklarının geleceği için şimdiden tasarruf yapabiliyor; düzenli katkı payı ödemeleriyle çocukları için birikim elde edebiliyor. Üstelik yüzde 25 devlet katkısı 18 yaş altı için de geçerli olacak. Sektörümüzün, sahip olduğu potansiyel doğrultusunda gelişmesi ve geniş kitlelere yayılması anlamında atılan bu adımın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.