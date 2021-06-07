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Emeklilik, ücret... Yüz binlerce çalışan bunu bekliyor
Emeklilik ve ücret düzenlemesi! Yüz binlerce kamu işçisi gözünü oraya dikti. Kadroya geçen 700 bin kamu işçisi emeklilik ve ücretlerle ilgili olumsuzlukların giderilmesini bekliyor. Kamu işçileri ilk defe toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklar. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Emeklilik ve ücret düzenlemesi Yüz binlerce işçinin gözü orada. Kamuda taşeron işçisi olarak çalışanların kadroya geçmeleri nedeniyle daha önce 200 bin kamu işçisi adına yürütülen toplu iş sözleşmeleri bu sefer 700 bin kamu işçisi adına yürütülüyor.
Bu yıl kamu kesiminde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin ayrı bir heyecanı var. Daha önce 200 bin kamu işçisi adına yürütülen görüşmeler bu sefer 700 bin kamu işçisi adına yürütülüyor. Aradaki fark kamuda taşeron işçisi olarak çalışanların kadroya geçmeleri nedeniyle ortaya çıktı.