Emeklilik ile ilgili kötü haber! Başvuru yapmayanlara maaş bağlanmıyor

Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Başvuru yapmayan emekli olamıyor. BAĞ-KUR’luların geçmiş yıllara ait sigortalılık süreleri için topluca prim ödemesi, borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler geçerli oluyor. 2020 yılında çıkan kanun ile birlikte prim borcunu ödemeyen ve emekli olmak isteyen BAĞ-KUR’luların borcu silinirken, sigortalılık süresi de donduruldu. Bu kişiler normalde asgari ücret üzerinden prim ödeyerek dondurulan sigortalılık sürelerini tekrar canlandırabiliyorlar. 7256 Sayılı ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ihya başvurusunda bulunan vatandaşlar çok daha cazip koşullarla dondurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecekler. Emekli olabilecekler. Ancak vergi kaydı olduğu halde BAĞ-KUR kaydı olmayanlar bu fırsattan yararlanamayacak.