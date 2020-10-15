Emeklilik ile ilgili güzel haber! İkramiyeler...

Emekliler için önemli bir konu olan bayram ikramiyesini yeni emekliler de alabiliyor. Fakat emekliler bir takım şartları yerine getirmek zorunda. Özellikle maaş bağlandığı tarih önem kazanıyor.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerini yeni emekliler de alabiliyor. Ancak bunun bazı şartları var. Özellikle maaş bağlandığı tarih önem kazanıyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem emeklilik ile ilgili sorulara cevap verdi.

İşten emeklilik ile merak edilen sorular ve cevapları:

Bir ay önce emekli oldum. Bayram ikramiyesi bana ödenen paranın içinde miydi? Ben de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini alabilecek miyim? Yusuf ARSLAN

Bilindiği üzere tüm emeklilere maaşları kaç lira olursa olsun Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1000'er lira ikramiye ödeniyor. Böylece her emekli yılda 2 bin TL bayram ikramiyesi alıyor. Hatta vefat eden emeklilerin yakınları da aldıkları ölüm maaşının oranı kadar ikramiyeden yararlanıyor. Yani eşinin maaşını yüzde 75 oranında alan birisi bayram ikramiyesi olarak hesabında 750 TL görüyor. Böylece emekli maaşı alan herkese ikramiye ödeniyor.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

İkramiyeden yararlanmanın birinci şartı olarak emekli maaşının bağlanması açıklanmıştı. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan SSK , Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiye alıyor. Bu noktada yeni emekli olanlar da ikramiye hakkına kavuşuyor. Ancak emekli olunan tarih burada önem kazanıyor. Emekli maaşının bağlandığı tarih eğer ikramiye tarihinden önce ise ilk ikramiyeden başlamak şartıyla ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla emekli maaşı bağlanmasından önce ödenen ikramiyelerin topluca verilmesi söz konusu olmuyor. Bir ay önce emekli maaşının bağlandığını söyleyen Yusuf Arslan adlı okurumuz bundan sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda ikramiyesini alacak.

HİÇ KİMSE HAKARET EDEMEZ

Özel sektörde çalışıyorum.

Patron sinirlenince bizlere hakaret ediyor.

Nasıl bir yol izlemeliyiz?

(ismi saklı) Öncelikle belirtelim kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok.

Bu kanunlarımızda ayrı bir suçtur.

Çalışma hayatı bakımından İş Kanunu'na göre, işverenin işçisine hakaret etmesi tazminat hakkı doğurur. Hatta işçi için bildirim yapma zorunluluğu bile ortadan kalkar ve bildirim yapmasına gerek kalmadan iş sözleşmesini fesh edebilir. Siz de bu nedenle iş sözleşmenizi fesh ederseniz tazminat alabilirsiniz..

58 YAŞI BEKLEMENİZ GEREKİR

01.01.1999 girişliyim.

1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Ayşe TEKİN İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz.

Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz..

AĞIR İŞE TAZMİNAT TALEP HAKKI

Çalıştığım işin ağır olmasından dolayı kendi isteğimle işten ayrılmak zorunda kaldım. İşin ağır olduğunu belirtip dava açsam kazanabilir miyim? Beni bu konuda aydınlatır mısınız?

Çünkü kendi isteğimle ayrılınca 2.5 yıllık tazminatımı alamadım. (ismi saklı) İş Kanunu'na göre; işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye taşısanız da bir sonuç alamazsınız. Ancak işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması durumunda mahkemede dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.

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