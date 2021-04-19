Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Yaş öne çekiliyor ve...

Emekli olmak isteyen, erken emekliliğin yollarını araştıran, emeklilik yaşını öne çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Hepsi tek tek açıklandı. Emekliliğe faydası oluyor ve yaşı öne çekiyor. Bazı vatandaşlar 'Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik mümkün mü? Ne zaman emekli olabilirim?' sorularını araştırıyor. İşte emeklilik ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları

Erken emekli olmak isteyen, ne zaman emekli olacağını merak eden, emeklilik yaşının nasıl öne çekileceğini araştıran vatandaşları ilgilendiriyor. İşte emeklilikle ilgili merak edilen bazı sorular ve yanıtları...

EMEKLİLİK YAŞINDAN DÜŞÜLÜYOR

Soru: 16 Ocak 1976 doğumluyum. 15 Aralık 1995’te polis memuru olarak göreve başladım. Ağustos 1998 ile Mart 2000 tarihleri arasında 18 ay : 16 Ocak 1976 doğumluyum. 15 Aralık 1995’te polis memuru olarak göreve başladım. Ağustos 1998 ile Mart 2000 tarihleri arasında 18 ay askerlik yaptım. Askerliği borçlanırsam emekliliğime faydası olur mu? Emeklilik tarihim nedir? l Ali Osman TURKUT

Cevap: Hak kazanacağınız yıpranma süresi de emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Bu durumda 22 Eylül 2024 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. Askerlik sürenizin 16 ayını borçlanırsanız emeklilik yaşınız 52 olur ve yine hak kazanacağız yıpranma süresi emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Bu durumda da 4 Aralık 2023 tarihinde emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı ’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz.Bu durumda 22 Eylül 2024 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. Askerlik sürenizin 16 ayını borçlanırsanız emeklilik yaşınız 52 olur ve yine hak kazanacağız yıpranma süresi emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Bu durumda da 4 Aralık 2023 tarihinde emekli olabilirsiniz.

ASKERLİĞİNİZİN 14 AYINI BORÇLANIP 53 YAŞI DOLDURACAKSINIZ

Soru: 1971 doğumluyum. : 1971 doğumluyum. SSK giriş tarihim Ocak 1994. SSK’dan önce 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum? l Zübeyir SÜSLÜ

Cevap: Askerlik sürenizin 14 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl : Askerlik sürenizin 14 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigorta lılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Toplam 5600 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 2024’te 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

ŞUBAT 2023’TE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Soru: 20 Mayıs 1974 doğumluyum. 3 Mart 1993’te SSK’lı oldum ve 581 gün prim ödedim. Yine 1993 yılında toplam 1 ay vekil öğretmenlik yaptım. 1995-1997 yılları arasında 18 ay +1 gün askerliğim var. 30 Haziran 1999 yılında polis memuru oldum. Hem 18 ay askerliğimi hem 1 ay vekil öğretmenliğimi hem de 581 gün SSK primimi meslek içerisinde birleştirdim.

1 Eylül 2016 tarihinde ihraç oldum. İhraç olduktan sonra 2017 yılında 37 gün SSK’lı olarak çalıştım. 119 gün de isteğe bağlı Bağkur ’a (4B) prim yatırdım. Bu bağlamda; 17 yıl 2 ay memuriyetim, 4 yıl 3 ay 15 gün yıpranma, 581 gün SSK, 541 gün askerlik, 30 gün vekil öğretmenlik (4C), +37 gün ihraç sonrası SSK, 119 gün isteğe bağlı Bağkur primimle birlikte toplam 9033 gün primim var. E-devlette aynen bu şekilde görülüyor. Hangi tarihte emekli olacağım? l Tuncer YEŞİLÖZ

Cevap: Emekli Sandığı’nda emekli olmak için, 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Hak kazandığınız 4 yıl 3 ay 15 gün yıpranma süresi emeklilik yaşınızdan düşülecek ve emekli olacağınız yaş 53’ten 48 yaş 8 ay 15 güne düşecektir. Fiili hizmet süreniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 5 Şubat 2023 tarihinde emekli olabilirsiniz.

605 GÜN PRİM ŞART

Soru: 1969 doğumluyum. SSK girişim 1989'da oldu. Toplam 4305 gün primim var. 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? l : 1969 doğumluyum. SSK girişim 1989'da oldu. Toplam 4305 gün primim var. 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? l Ramazan ERDEMCİ

Cevap: Doğum ve sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak belirtmiş, askerlik tarihinizi de bildirmemişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sorunuzu 23 Kasım 1989’dan önce sigortalı olduğunuz ve askerliğinizi de sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz.

Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliğinizi borçlandıktan sonra 605 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5450 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ekrem Sarısu/Posta