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Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Kısa sürede artacak
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğünü hedefine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "18 yaş altı, dövizli BES ve benzeri bazı uygulamalar devre girdiğinde bu alanda çok ciddi potansiyel oluşacak. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyar liraya çıkması muhtemel." ifadelerini kullandı.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, BES'te biriken fonların güvenilirliğine dair son dönemde bazı eleştirilerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, bu eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.