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Emeklilere kredi müjdesi! 60 ay vadeli ve...

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:11 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 12:11

Milyonlarca emekliye çok güzel haber. Açıklama yapıldı. Emeklilere 1250 lira ile 80 bin lira aralığında, 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi imkanı sunuluyor.PTT açıklamasında "PTT SMS Kredi hizmeti kapsamında başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden alınmaya başlanacak.


PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta  teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi  gerçekleştirdi. Kurum, emekli maaş müşterileri için de 60 aya kadar vade  seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak. 
 
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım  ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi.  Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7  milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal  yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile  birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla  temin etti.
  
Emekliye uygun faizli bireysel kredi
 
 PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira  aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi  hizmeti de sunacak.  Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak  kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.  Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde  gerçekleştirilecek.
 
 SMS ile kredi dönemi
 
 Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden  PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS  Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk  bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak  göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi  tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor. "PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın  zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya  başlayacak.
 
 
 

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