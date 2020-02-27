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Emekli promosyonu 2020: Emekli promosyonu ne zaman yatacak? En yüksek promosyonu veren banka hangisi?
Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını aldığı bankalardan promosyon da alıyor. 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden tam üç yıl geçti. Mart ayı ile birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor. Yaklaşık 13 milyon kişi yeni promosyon tekliflerini bekliyor. Emekliler promosyonun 600-900 lira bandına çıkarılmasını isterken, özel bankalardan 2.500 lira verenler var. Peki, Emekli promosyonu ne zaman yatacak 2020? Emekli promosyonu veren bankalar belli mi? Emekliye promosyonda en yüksek veren banka hangisi?
Emekli maaşlarının yattığı bankalar, 1 Mart 2017’de emeklilere promosyon ödemeye başlamıştı. Maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti.