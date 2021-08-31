Emekli olmak isteyene müjde! 38 liraya erken emeklilik

Emekli olmak isteyen milyonları kapsıyor. Erken emeklilik fırsatı. Aylık 38 liraya emekli olabilirsiniz. Sigortalı olmadan doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık için geçirilen süreler, avukatlık stajı, memurların aylıksız izin süreleri, kısmi süreli çalışanlar, yurtdışındaki öğrenim süreleri, fahri asistanlık dönemi, polis ve askerlerin sivil öğrencilik süreleri, usta, uzman öğreticilik süreleri de borçlanma kapsamında bulunuyor. Bu yıllar için sigortalılar günlük asgari 38 lira ile azami 286 lira arasında günlük prim ödeyerek borçlanma yapabilir ve emekli olabilirsiniz. İşte emekli olmak için milyonları kapsayan detaylar...