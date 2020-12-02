Meslek liseleri ile çıraklık okullarına giden ve bu dönemde sigortaları yapılan yaklaşık 1 milyon 300 bin meslek liseli ile 200 bin çıraklık okulu mezunu bulunuyor. İlk iş deneyimi staj olan pek çok kişi bu dönemde yapılan staj tarihini sigorta başlangıç tarihi olduğunu düşünüyor. Ancak yasalara göre durum farklı. Peki, Emeklilik şartları staj sigortasına göre mi hesaplanacak? Staj sigortası emekliliğe sayılır mı? İşte staj sigortası ve emeklilik ile ilgili merak edilenler...

İlk iş deneyimi staj olan meslek liseleri ile çıraklık okulları mezunları emekli olmak için staj sigorta sı işe giriş tarihi olarak kabul edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Emeklilik hesabı yapan çoğu kişi staj sigortasını, sigorta başlangıç tarihi olduğunu düşünüyor. Staj döneminde verilen sigorta sicil numarası ‘sigortam başladı’ yanılgısına yol açıyor. Hizmet dökümünde ilk işe giriş tarihi ve sigorta başlangıç tarihi farklı görenler de, Emeklilik şartları staj sigortasına göre mi hesaplanacak? sorusunu araştırıyor. Peki, Staj sigortası başlangıç sayılır mı? Emekli olmak için staj sigortası işe giriş tarihi olarak değerlendirilir mi? İşte detaylar...

EMEKLİLİK HESAPLAMADA STAJ YANILGISI

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan hizmet dökümünde stajla ilgili bilgilerin yer alması, hatta ilk işe giriş tarihi olarak staj başlangıcının yer alması pek çok kişide büyük bir heyacana neden olabilir. İşte çalışmaya başlanan tarih; emekli olunacak yaşla primi direkt etkiliyor. SSK başlangıcı ne kadar erkense o kadar erken emekli olunuyor.

Ancak, sigorta başlangıcı ile ilgili bu önemli detay emeklilik hayallerinizi ertelemenize neden olabilir. Emeklilik yaşını hesaplamak isteyenlerin karşılaştığı bu durum pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Ticaret lisesinde, meslek lisesinde, çıraklık eğitimde zorunlu staja gidenlerin staj sigortası ile ilgili en büyük yanılgısı yapılan stajın tarihinin sigorta başlangıç tarihi olduğunu düşünmeleri. İlk iş deneyimi staj olan pek çok kişi bu dönemde yapılan staj tarihini sigorta başlangıç tarihi olduğunu düşünüyor. Ancak yasalara göre durum farklı.

STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILIR MI? EMEKLİLİK STAJ SİGORTASINA GÖRE Mİ HESAPLANMALI?

Staj sigortasında kişileri emekli eden sigorta kollarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Staj sigortasının amacı, stajda stajyeri iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık açısından güvenceye almaktır. Bunun için de kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor.

Emeklilik açısından sigorta başlangıç tarihi, kişi adına ilk defa SGK ’ya çalışma süresi bildirilen gündür. Bu nedenle emeklilik işlemleri staj sigortasının başladığı tarih değil, ilk defa prim ödenen tarih olarak dikkate alınır.

SIK SIK GÜNDEME GELİYOR!

Staj başlangıcını emeklilik hesabına katmak bu sürelerin de emeklilik hesabına dahil olması sağlamak için pek çok talep sık sık gündeme getiriliyor. Stajın ilk sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınması ve emeklilik yaşının öne çekilmesi yönünde kanun teklifleri de sık sık gündeme getiriliyor.