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Emekli maaşlarına zam! Tarih belli oldu! 441 lira...
Emeklilerin maaşlarına zam geliyor. Zam oranı kesinleşiyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak. İşte emekli maaşları yapılacak zam ile ilgili tüm detaylar...
Emeklilere zam müjdesi! Tarih belli oldu. Maaşlara yansıyacak olan zam miktarı için tahminler ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 olurken, maaşlarda 441 liraya varan artış göründü. Gözler Haziran enflasyonunda. Haziran enflasyonu ile birlikte zam oranı da kesinleşmiş olacak.