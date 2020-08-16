Emekli maaşı nasıl yükselir? İşte formül

Emekli maaşının nasıl artılacağı merak konusu oldu. Yılda iki kez zam alan emekliler maaşlarının artırmak için yeni yollar arıyor. Emekli maaşlarının artamkası için yapılabilecek bazı işlemler var. Bunlara dikkat eden yüksek maaş alıyor. Peki, emekli maaşını artırmak için ne yapmak gerekir? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken, kaç lira maaş alacağını da öğrenmek istiyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken SGK 'ya ödenen prime esas kazancınız. Yani brüt maaşınız oluyor. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyorlar.

ÜÇ AYRI DÖNEM

İlk işe girdiğiniz tarihteki kazancınızdan son kazancınıza kadar tüm maaşlarınız emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere üç ayrı dönem uygulanıyor. 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları çok daha yüksek uygulanıyor. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılıyor. Gösterge ise 14 binlere kadar çıkıyor. Yani bu dönemde yüksek kazanç bildirip çalışması fazla olanlar için emekli maaşı da yükseliyor.

ORANLAR DEĞİŞİYOR

2000-2008 arasında ise aylık bağlama oranları biraz daha düşerken bu kez gösterge sisteminin yerini gelişme hızı ve enflasyon alıyor. Güncelleme katsayılarıyla kazançlar bugüne uyarlanıyor. 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönemde ise aylık bağlama oranları düşerken gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla emekli maaşını en az etkileyen dönem 2008 Ekim ayından sonraki çalışmalar oluyor.

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