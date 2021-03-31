Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Düşük olacak

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Emekli maaşı ile ilgili çok önemli detay. Birçok kişinin emekli aylığının düşük olmasına neden oluyor. Emekli maaşını yüksek almak isteyenlerin emeklilik hesabına dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek emekli maaşı alabilmenin de yolları bulunuyor. İşte emekli aylığının düşük olmasının nedeni ve yüksek emekli maaşı almanın yolları...

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Çalışanların diğer bir merak ettiği konu ise emeklilik döneminde alacakları maaş miktarı. Herkes çalışırken sahip olduğu standartları emeklilik döneminde de korumak istiyor. Bazı durumlar ise emekklilik aylığının düşük olmasına neden oluyor. Emeklilik maaşını belirleyen en önemli etkenlerden biri çalışırken emekli olunup olunmadığı.

Hürriyet'ten Noyan Doğan konu ile ilgili kendisine gelen, "22 yılım doldu, prim ödeme sayım 7124. 1974 doğumluyum, 2025 kasım ayında emekli olacağım. 2016 yılından itibaren çalışmıyorum. 2025 yılında bağlanacak emekli maaşım, 2016 yılında aldığım maaş karşılığı yatan prim dikkate alınarak mı hesaplanacak? Çalışmıyor olmamın emekli maaşı üzerinde herhangi etkisi olacak mıdır?" sorusunu şöyle yanıtlıyor;

"Emekli maaşı ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu belirleniyor ve enflasyon, büyüme hızı gibi birçok etken de hesaba katılıyor. Maaşınız o dönemki aylık kazanca göre hesaplanacak. Bu durumda emekli olacağınız tarihte 9 yıldır çalışmıyor olacağınızdan emekli maaşınız da düşük olacaktır."

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Emekli maaşının yüksek olup olmaması emeklilik dilekçesi verilecek dönemde prim yatırılıyor olması ile ilgili. Peki yüksek emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar neler yapabilir?

Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:

Gerçek maaşınızın SGK 'ya bildirilmesini sağlayın