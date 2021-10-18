Elektromobilite Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açacak!

9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında, İstanbul Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda elektrikli ve hibrit otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri boy gösterecek. Çevre dostu mobilite çözümlerinin bir araya geleceği, Türkiye'nin ilk Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı e-drive TURKEY, ziyaretçileriyle buluşmak üzere gün saymaya başladı.

Elektrikli araçlar gösterimde



Fuarda elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri, otomobilden scooter’a kadar farklı elektrikli araç modelleri ve son teknoloji meraklıları ile buluşacak. Covid-19 önlemleri kapsamında, güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı ile ilgili olarak açıklamada bulunan e-drive TURKEY Fuar Direktörü Burcu Uca "Kısa bir sürede hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek elektromobilite kavramı konusunda ülkemizdeki farkındalığı artırmayı ve nihai tüketici seviyesindeki satın alma tercihlerinde e-mobilite doğrultusunda yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Bu projeyle aynı zamanda ülkemizdeki üreticiler, distribütörler, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.