Elektrikli Gran Coupe 2022'de geliyor!

BMW i4, WLTP normlarına göre 500 km’yi aşan menziliyle dikkat çekiyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip model, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yollara çıkacak. İki farklı alternatifle gelen BMW i4, ilk olarak eDrive40 ve M50 versiyonlarıyla kullanıcılarına sunulacak. Arkadan çekişli sürüş keyfiyle BMW i4 eDrive40, 340 bg güç ve 430 Nm tork üretirken 0'dan 100 km/s hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor. BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam şarj ile 590 km’lik yol kat edebiliyor. BMW'nin tamamen elektrikli ilk M otomobili olan BMW i4 M50 ise, hem ön hem de arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 bg güç ve 795 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3.9 saniyede ulaşabilen BMW i4 M50, WLTP normlarına göre tam şarj ile 510 km’lik menzil değeri sunuyor.

Beşinci Nesil eDrive



Beşinci nesil eDrive teknolojisi, BMW i4’ün kullanıcılarına yüksek menzil ve performansı bir arada sunabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, beşinci nesil eDrive’ın dört tekerlekten çekiş teknolojisi ilk defa BMW i4’de kullanılacak. BMW i4 için özel olarak tasarlanan batarya, 72 hücreli dört modül ve 12 hücreli üç modülden oluşuyor.

Beşinci nesil eDrive teknolojisi ve Kombine Şarj Ünitesi (CCU) ile BMW i4, birden fazla ve farklı türde şarj istasyonlarının da kullanılabilmesine olanak sağlayacak.BMW i4’de yer alan Entegre kontrol ünitesi, otomobilin hızlı bir şekilde şarj edilebilmesine imkan tanıyacak. Böylece, BMW i4’ün boş bataryası AC şarj ile 8.5 saatten daha kısa bir sürede tam şarj olabilecek. BMW i4, DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj işlemi ile yaklaşık 164 km menzil sunacak.