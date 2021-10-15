Elektrikli BMW iX 1.6 milyon TL'den geliyor

Yeni BMW iX, xDrive40 modeli ile Türkiye’ye geliyor. Kasım ayından itibaren yollarla buluşmaya hazırlanan BMW iX xDrive40 için ön sipariş süreci başlatıldı.

Yeni BMW iX 1.6 milyon TL’den başlayan liste fiyatıyla Türkiye’de online olarak siparişe açıldı. eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor.



Hızlı şarj özelliği



Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.Yeni BMW iX’in kabin tasarımı ise sadece kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran “Shy Tech” teknolojik yaklaşımını yansıtıyor. Kabin içinde BMW’nin ilk defa kullandığı, koltuk yapısına entegre edilen hoparlör seçeneği kullanıcılara sunuluyor.

Standart donanım



Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Sky Lounge Panorama Cam Tavan, BMW Laserlight, Kablosuz Şarj, Konfor Erişim Sistemi, 4-Bölgeli Otomatik Klima yanında Sürüş Asistanı Professional ve Park Asistanı Plus, gibi gelişmiş donanım içeriği ile otomobil, kullanıcılarına üst düzey konfor ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi bir arada yaşatıyor. Yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan ve seri üretim araçlarda ilk kez sunulan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran Yeni BMW iX xDrive40 tutkunlarını heyecanlandırıyor.