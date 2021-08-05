Elektrikli araca özel lastik üretti!

Bataryalı yeni araçların ağırlığını desteklemek için üretilen bu lastik, elektrikli otomobiller gibi daha ağır araçlar için ideal bir seçenek sunmayı hedefliyor. Lastiğin tasarımında düşük dönme direncinin yanı sıra üstün sürüş konforu sağlanmasına da odaklanıldı. Yeni lastiğin yanağında yetkinliklerinin bir göstergesi olarak yüksek taşıma kapasitesi anlamına gelen HL işareti bulunuyor. Standart bir lastiğe göre %20, aynı ebatlı ekstra taşıma kapasiteli XL lastiğe göre %6-9 daha fazla ağırlığı destekleyebiliyor.

Lucid Air’de kullanılacak



Yeni Pirelli HL lastiklerin kullanılacağı ilk otomobil Lucid Air olacak. Bu model için önde HL 245/35R21 99 Y XL, arkada ise HL 265/ 35R21 103 Y XL boyutlu Pirelli P ZERO lastikler sunulacak. Bu lastikler, ABD’de üretilen ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni lüks elektrikli sedan için özel olarak tasarlandı.