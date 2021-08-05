05 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 0.92 EURO 10,1510 1.10
USD 8,5390 0.76 ALTIN 494,550 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elektrikli araca özel lastik üretti!

05 Ağustos 2021 Perşembe - 16:01 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 16:01

Pirelli, elektrikli veya hibrit otomobiller ve SUV'lar için geliştirdiği ilk yüksek taşıma kapasiteli lastiğini tanıttı.


Bataryalı yeni araçların ağırlığını desteklemek için üretilen bu lastik, elektrikli otomobiller gibi daha ağır araçlar için ideal bir seçenek sunmayı hedefliyor. Lastiğin tasarımında düşük dönme direncinin yanı sıra üstün sürüş konforu sağlanmasına da odaklanıldı. Yeni lastiğin yanağında yetkinliklerinin bir göstergesi olarak yüksek taşıma kapasitesi anlamına gelen HL işareti bulunuyor. Standart bir lastiğe göre %20, aynı ebatlı ekstra taşıma kapasiteli XL lastiğe göre %6-9 daha fazla ağırlığı destekleyebiliyor.
Lucid Air’de kullanılacak

Yeni Pirelli HL lastiklerin kullanılacağı ilk otomobil Lucid Air olacak. Bu model için önde HL 245/35R21 99 Y XL, arkada ise HL 265/ 35R21 103 Y XL boyutlu Pirelli P ZERO lastikler sunulacak. Bu lastikler, ABD’de üretilen ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni lüks elektrikli sedan için özel olarak tasarlandı.

ETİKETLER

Pirelli elektrikli araç elektrikli araca özel lastik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.