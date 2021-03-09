Elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlayacak

Doğuş Otomotiv de sürdürülebilirlik stratejisi ve Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara, Şekerpınar’da yer alan lojistik merkezinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurarak bir yenisini ekleyecek.Solar panellerle ihtiyaç duyduğu elektriğin önemli bir kısmını kendisi üretecek şirket, yıllık üretilecek enerjinin yaklaşık yarısı kadar karbon ayak izini de azaltmayı amaçlıyor.

12,5 milyonluk yatırım



Şekerpınar’da yer alan Doğuş Otomotiv Lojistik Merkezi’nin 19 bin metrekarelik alanında, yaklaşık 12,5 milyon TL’lık yatırımla kurulacak 11 bin 500 adet solar panel, şirketin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 62’sini karşılayacak. Kurulumun 2021’de tamamlanması hedefleniyor.Ekonomik kalkınma ve dünyadaki eşitsizlik faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi olması nedeniyle iklim değişikliğini finansal bir risk olarak kabul ettiklerini belirten Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, orta ve uzun vadede öngörülen bu riskleri azaltmak ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçirmek konusunda sektöre rol model olduklarını belirtti. Bilaloğlu, “Başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm kilit paydaşlarımızın en önemli beklentileri arasında ekolojik çevrenin korunması, kaynakların tasarruflu kullanılması ve sıfır atık uygulamaları yer alıyor. Biz de hedef odaklı sürdürülebilirlik ve paydaş katılımı çalışmalarının bir parçası olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulumunu yaptık ve sertifikasyona giriyoruz. Ardından SIFIR ATIK Belgesi’ne başvuracağız” dedi.



Bayiler de katılacak



Enerji stratejilerinin, Türkiye’nin 2023 yılı için koyduğu enerji vizyonu ile paralel ilerlediğini ifade eden Ali Bilaloğlu, “Sadece genel merkezimizin değil Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın da kendi enerjilerini üretmelerini sağlamak istiyoruz. Programın ikinci ayağında yetkili satıcılarımızın da katılımıyla toplamda yaklaşık 235 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelleri kurmayı planlıyoruz. Yıllık enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 97’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma potansiyeli bulunuyor” diye konuştu.