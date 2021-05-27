Elektrik fiyatları ile ilgili flaş değişiklik! 1 Haziran'da...

Elektrik fiyatları ile ilgili flaş karar! Yeni bir dönem başlıyor. Elektrik zamlarından etkilenmemek mümkün olacak. Fiyat risklerini ortadan kaldıracak sistemler devreye giriyor. AVM’ler, OSB’ler, sanayiciler gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alıp, fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek.

Elektrik kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Türkiye, 1 Haziran'da elektrik sektöründe yeni bir dönemi başlatacak. Fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri ortadan kaldıracak olan Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ile Yeşil Sertifika (YEK-G) Sistemi devreye girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelerle şekillendirilen mevzuat ile VEP, piyasa katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak.