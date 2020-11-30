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Elektrik faturası ile ilgili "kaçak kullanım" kararı! Tüketici haklı bulundu

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 12:16 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 12:16

Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Elektrik abonelerini yakından ilgilendiren kararda tüketici haklı bulundu. Benzer durumda birçok kişi bulunuyor. "Kaçak kullanım" ile ilgili kararda haklı bulunan vatandaş tazminat davası açmaya hazırlanıyor. İzmir'de faturasının düşük gelmesinin ardından dağıtım şirketinin çağrı merkezine ihbarda bulunan, inceleme sonucu elektriği kaçak kullandığı gerekçesiyle ceza uygulanan ve elektriği kesilen İbrahim Çetin hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay yerinde buldu İbrahim Çetin, yaptığı açıklamada, "Yargıtay'da karar benim lehime çıktı. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Çevredeki insanlara rencide oldum" dedi.


Yargıtay 2. Ceza Dairesi, bir vatandaşın  düşük gelen faturadan şüphelenerek çağrı merkezini araması ve ardından dağıtım  firmasının "kaçak kullanım" gerekçesiyle elektriğini kesmesi sonrası açılan  davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı. 
 
 İzmir'de elektrik ustası İbrahim Çetin, Konak'ta oturduğu evinin  elektrik kullanım bedelinin düşük gelmesi üzerine 16 Ocak 2015'te dağıtım  şirketinin çağrı merkezini arayarak görevlilerin sayacı kontrol etmesini istedi.
 
Evde yapılan teknik incelemenin ardından "kaçak elektrik kullandığı"  gerekçesiyle hakkında rapor tutulan Çetin'e 4 bin 287 lira ceza kesildi. İlgili  dağıtım firması, karara itiraz eden Çetin'in cezasını bin 839 liraya düşürdü.
 
Çetin hakkında dağıtım şirketi tarafından İzmir 43. Asliye Ceza  Mahkemesinde "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla yaklaşık 5 yıl önce dava  açıldı.
 
Mahkeme, sanığın bu usulsüzlüğü yaptığının ispatlanmasının mümkün  olmaması ve olayın kurum görevlilerinin tespitiyle değil, sanığın ihbarı sonrası  ortaya çıktığını göz önüne alarak Çetin'in beraatine hükmetti.
Kararda sanığın elektrik sayacındaki tüketimin azlığını fark ederek  ihbarda bulunduğu, ses kayıtlarının görevlilerce de teyit edildiği belirtilerek,  Çetin'in bu suçu işlemekte herhangi bir kastının olmadığı bildirildi.
 
Elektrik firması ise asliye ceza mahkemesinin kararını temyiz etti.
 
Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 2. Ceza Dairesi, "Yapılan duruşmaya,  toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları  yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi onanmasına" şeklinde karar verdi.
 
 "Kabloyu değiştirirken arızayı buldum"
 
İbrahim Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl süren davanın sona  erdiğini, bu süreçte 2 yıl elektriksiz kaldığını söyledi.
 
Çetin, ihbarı sonrası evde yapılan incelemenin ardından görevlilerin  arızayı bulamadığını, kendisine tesisat kablosunu değiştirmesini, yeni saat  takılacağını söylediklerini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Kabloları yenilerken bir kablonun yanmış olduğunu gördüm. Yanınca  kablolar birbirine temas etmiş. Elektrik sayacını kısmen devre dışı bırakmış.  Kabloyu değiştirirken arızayı buldum. Düşük fatura geldiğini söyleyen ben,  arızayı bulan ben, cezayı yiyen ben. Bu süreçte ev iki seneye yakın elektriksiz  kaldı. Evimiz iki katlı, üst katın elektriği kesilince ben alt kata taşınmak  zorunda kaldım. İlk katın elektrik saati ayrıydı. Sonra tekrar üst kata taşındım. 
 
Yargıtayda karar benim lehime çıktı. Maddi ve manevi tazminat davası  açacağım. Çevredeki insanlara rencide oldum."
 
  
 

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