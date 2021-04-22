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Elektrik faturaları ile ilgili flaş açıklama! İlave bedel...

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 15:30 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 15:30

Milyonlarca aboneyi çok yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Elektrik faturaları ile ilgili yapılan açıklamada tüm tüketicilerin merak ettiği konuya açıklık getirildi. Elektrik abonelerine ilave bedel yansıtılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), görüşe açılan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Taslağı'na ilişkin düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.


Elektrik faturaları ile ilgili merak edilen açıklama yapıldı. EPDK, yaptığı kamuoyu açıklamasında, dün bir gazetede yer alan  "elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının  tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılacağı" iddialarına cevap verdi.
 
Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım yapılmadığına işaret edilen  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da  kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması, yaklaşık 3 yıldır uygulanan,  olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini  sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir  düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave  bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz  konusu değildir."
 

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