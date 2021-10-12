Eklemde ağrı ve şişlik artrit belirtisi olabilir

Halk arasında 'iltihaplı romatizma' olarak da bilenen romatoid artrit hastalığı hakkında bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Volkan Balcı, “Artriti olan bir hastaya vakit kaybetmeden doğru tanı ve uygun tedavi uygulanarak eklemlerindeki hareket kısıtlılığı ve yangının ortadan kaldırılması sonucunda kalıcı bir sakatlık ve fonksiyon kaybı engellenebilir" dedi.

İskelet sistemimizin vücudumuza destek olan, vücudumuzu koruyan, kaslarımıza bağlanarak hareketi sağlayan bir sistem olduğunu ifade eden Op. Dr. Volkan Balcı, bu sistemin kemikler ve hareketi sağlayan eklemlerden oluştuğunu vurguladı. Eklemleri oluşturan ana yapıların (eklem kapsülü, sinovyal membran ve kıkırdak) çeşitli şekillerde iltihabi olarak etkilenmesi neticesinde artritinoluştuğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Balcı, “Bir eklemde artritten bahsedebilmek için eklemde ağrı , şişlik, hareket kaybı, ısı artışı ve kızarıklık gibi bulguların bulunması gerekir" diye konuştu.

ROMATİZMAL YA DA FARKLI SEBEPLERİ OLABİLİR

Artritin birçok hastalığın bulgusu olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Volkan Balcı, sebeplerin romatizmal, dejeneratif, travmatik, bakteriyel, hormonal düzen bozukluğu kaynaklı olabileceğini söyledi. Tüm artrit tiplerinde problemin sinovyal zarın yangısı neticesinde oluştuğuna dikkat çeken Op. Dr. Balcı, “Tedavi süreçleri de probleme sebep olan patolojinin mümkün ise düzeltilerek veya baskılanarak olmaktadır. Dejeneratif artritlerde yangı, eklem kıkırdaklarının mekanik olarak çeşitli derecelerde hasarlanması neticesinde sinovyal zarın etkilenmesi ile oluşmaktadır. Mekanik sebebe yönelik tedavi belirlemek gereklidir. Travmatik artirtlerdemaruz kalınan darbe neticesinde eklemde yangı oluşur. Eşlik eden bağ yaralanması, kıkırdak hasarı vb. durumlara yönelik tedavi uygulanır. Bakteriyel artritler ise hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir hastalık olmasından dolayı önemlidir" şeklinde konuştu.

TRAVMA YA DA KAN YOLUYLA OLUŞABİLİR

Artritin eklemin travma neticesinde dış ortam ile teması neticesinde oluşabildiği gibi kan yoluyla ekleme mikrobun taşınmasıyla da oluşabileceğini işaret eden Op. Dr. Volkan Balcı, şöyle devam etti:

“Süreç içerisinde antibiyotik baskısı önemlidir ancak eklemin bir apse olarak değerlendirilerek cerrahi olarak temizliği, uzun vadeli sekel kalınmaması açısından önemlidir. Gut atriti, vücuttaki ürit asit metabolizmasındaki problem sonucunda kanda aşırı miktarda dolaşan ürik asidin eklemlere çökmesi nedeniyleoluşmaktadır. Ürik asit alımı, beslenmenin düzenlenmesi ve atılımının medikal tedavilerle hızlandırılmaya çalışılmasıyla tedavi edilir. Uzun süreli olarak eklemde ürik asit kristallerinin birikmesi, eklem kıkırdağında kalıcı harabiyetlere sebep olabilmektedir."

MULTİDİSİPLİNER BİR TEDAVİ UYGULANABİLİR

Romatizmanın hastanın kendi dokularına geliştirdiği yanlış reaksiyonlar neticesinde oluşan hastalıklar grubunun genel adı olduğunu belirten Op. Dr. Volkan Balcı, “Bu reaksiyondan en çok nasibini alan dokular eklemin sinovyal membranıdır. Bu reaksiyonların etki ettiği eklemlerin tipleri, tutulum şekilleri ve tutulumun şiddeti tedavi sürecini belirler. Tüm artrit tiplerinde tek bir branş tedaviyi yönetebileceği gibi multidisipliner yani birçok branş hekiminin tedavi sürecine katılımı olabilmektedir" dedi.