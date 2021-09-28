Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih 2021 sonuçları sorgulama: YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarına göre üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ilk tercihinde yerleşemeyen adaylara tanınan ek yerleştirme süreci tamamlandı. Öğrencilerin gözleri ek tercih sonuçlarına kitlendi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağını günü bekleyen öğrenciler sık sık arama motorları üzerinden “Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS ek tercih sonuçları açıklandı?” sorularına yanıt arıyor. İşte YKS ek tercih sorgulama detayları…

Ek tercih sonuçları merakla bekleniyor. İlk yerleştirme için barajı geçemeyen ön lisans ve lisans öğrencileri için ek tercih imkanı sunulmuş, başvurular da 23 Eylül 2021 tarihine kadar yapılmıştı. Şimdi ise gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YKS ek tercih sonuçları için bir tarih vermedi. Geçmiş yıllardaki tarihler baz alınırsa sonuçların ekim ayında açıklanması bekleniyor.

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.