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Ek ödeme ile ilgili flaş adım! 4 ay süre ile...

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 16:50 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 16:50

Ek ödeme ile ilgili yeni karar! Harekete geçildi. 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.


Yüz binlerce çalışabı kapsıyor. Ek ödeme ile ilgili önemli bir adım atıldı. Kovid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp  fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına  bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele, 1 Kasım  2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı.
 
Sağlık Bakanlığı, salgının devam etmesi ve sağlık merkezlerinde iş  yoğunluğunun artması nedeniyle bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli  personele, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine  imkan tanıyan düzenleme yaptı. Bu düzenleme, 8 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
Üniversite hastanelerindeki personel için yönetmelikte değişiklik
 
Yükseköğretim Kurulu da Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesinin ardından  sağlık personeli arasında çalışma barışının sağlanması için üniversite  hastanelerindeki personele de yeniden ek ödemenin yapılabilmesi için harekete  geçti.
 
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek  Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'e geçici  maddenin eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı.
 
Taslağa göre, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve  araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri  kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme  yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.
 
İlgili kurumlarla paylaşıldı
 
YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve  Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı.
 
Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne göre yönetmelik değişikliğine  yönelik çalışmalar neticelendirilecek.
 

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