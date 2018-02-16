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Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

16 Şubat 2018 Cuma - 11:33 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 11:55

İzmir Çiğli 2. nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.


Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi. Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşıldığı ifade edildi.

 

 
 
TSK'DAN AÇIKLAMA

"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

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