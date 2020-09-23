Kırtasiye ödeneği (Eğitime hazırlık ödeneği) öğretmenlere farklı zamanlarda mı yatıyor? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerin kırtasiye ücreti olarak da bilinen eğitim ödeneği hakkında yaptıkları araştırmalar da arttı. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdiği yazıda eğitime hazırlık ödeneğine ilişkin bilgilere yer verdi. Peki, eğitime hazırlık ödeneği yattı mı? Kırtasiye ücreti hakkındaki detaylar…

2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladı. Eğitim hazırlıkları tamamlayan ve yeni eğitim yılına hazır olan öğretmenler kırtasiye ücreti olarak da bilinen eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplara ödeneceğini sorguluyor.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen eğitim ödeneği hakkında merak edilenler…

EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı.

Öğretmenler hesaplarını kontrol etmeleri halinde kırtasiye parasının hesaplarına yattığını görebilecek.

Ödemeler il ve ilçelere göre değişiklik gösterse de Eylül ayı içerisinde öğretmenlere ödenecek.

ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla 1.210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.