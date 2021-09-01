Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar, eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne zaman ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, eğitim ödeneğinin verileceği tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği 2021 ne kadar, eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne zaman ödenecek?

Öğretmen eğitim ödeneği ile ilgili merak edilen haber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Eğitim ve öğretim dönemi öncesi öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi, ödeme tarihleri belli oldu. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödemeler yapılacak. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği 2021 ne kadar, eğitim öğretime hazırlık ödeneği ne zaman ödenecek?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Eğitim ödeneği ne kadar?

Gönderilen yazıda, ödeneğin bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.