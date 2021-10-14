Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman?

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane Cuma indirimleri, istedikleri ürünü indirimli almak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Efsane Cuma günleri, E- Ticaret siteleri ve mağazalarda yoğun bir ilgi oluyor. Peki, Efsane Cuma ne zaman? İşte Efsane Cuma tarihi…

Efsane Cuma indirimleri, sonbahar mevsimin gelmesiyle merakla araştırılıyor. Firmanın özel kampanyalar yaptığı, seçili ürünlerde indirimlere gittiği bugün yurt dışında Black Friday olarak biliniyor. Peki, efsane Cuma ne zaman?

EFSANA CUMA NE ZAMAN 2021?

Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

EFSANE CUMA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday indirimleri küreselleşmeyle birlikte ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkeye yayılan indirim haftası, Türkiye’de Efsane Cuma olarak biliniyor.

İndirim çılgının günlerce devam ettiği bu süreçte olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.