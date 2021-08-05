Ece Üner: Söylemden eyleme geçmek istiyorum

"Bugüne kadar hiçbir haksızlık karşısında susmadım. Hep sesimi çıkardım. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak ve insanların sorunlarını çözmek, onların hayatlarına dokunmak istiyorum” diyen Üner, sözlerine şöyle devam etti: “Benim çok sevdiğim bir söz var, sevgi eylem gerektirir. İnsanları seviyorum ve bunu onlar için bir şeyler yaparak göstermek istiyorum. Özetle, söylemden eyleme geçmek istiyorum. Yani artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum."

Haksızlıklar karşısında "susma" demeye hazırlanan başarılı haberci, reality show formatındaki programını ise şöyle anlattı: "Gerçek hayatta iç çekmeye bile imkanı olmayanlar bu programda kükreyebilsin, hakkını arayabilsin, kendisine acı çektirenden hesap sorabilsin istiyorum. İnsanların en çok ihtiyacı olan şey seslerini duyurmak. Onları duymak ve seslerini duyurmak istiyorum. Başkası için bir şey yapmadan yaşamanın ne anlamı var? Ve şimdi yapmayacaksam ne zaman?"