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Ece Üner: Söylemden eyleme geçmek istiyorum

05 Ağustos 2021 Perşembe - 11:01 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 11:03

Kanal D’de hafta içi her gün "Ece Üner ile Susma"yla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ekranın güvenilir ismi, programı hakkında ilk kez konuştu.


"Bugüne kadar hiçbir haksızlık karşısında susmadım. Hep sesimi çıkardım. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak ve insanların sorunlarını çözmek, onların hayatlarına dokunmak istiyorum” diyen Üner, sözlerine şöyle devam etti: “Benim çok sevdiğim bir söz var, sevgi eylem gerektirir. İnsanları seviyorum ve bunu onlar için bir şeyler yaparak göstermek istiyorum. Özetle, söylemden eyleme geçmek istiyorum. Yani artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyorum."
 
Haksızlıklar karşısında "susma" demeye hazırlanan başarılı haberci, reality show formatındaki programını ise şöyle anlattı: "Gerçek hayatta iç çekmeye bile imkanı olmayanlar bu programda kükreyebilsin, hakkını arayabilsin, kendisine acı çektirenden hesap sorabilsin istiyorum. İnsanların en çok ihtiyacı olan şey seslerini duyurmak. Onları duymak ve seslerini duyurmak istiyorum. Başkası için bir şey yapmadan yaşamanın ne anlamı var? Ve şimdi yapmayacaksam ne zaman?"
 
"Ece Üner ile Susma", 9 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de...
 

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