Ebru Gündeş'e güzel haber!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkındaki istinaf başvurusunu karara bağladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün istinaf başvurusunu değerlendiren ceza dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirterek istinaf başvurusunun esastan reddedildiğini ifade etti. Böylece Ebru Gündeş Sarraf hakkında verilen beraat kararı onanmış oldu ve karar kesinleşti.

DAVANIN GEÇMİŞİ