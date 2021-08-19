Ebrar Karakurt: 'Aşılması imkansız olan duvar yoktur'

Dezavantajlı kız çocukları için Nike ve Sosyalben Vakfı’nın desteğiyle kendi adını taşıyan akademi kuran milli voleybolcu, Ebrar Karakurt, “Sadece tek bir kız çocuğunun bile hayatına dokunmak benim için tarif edemeyeceğim kadar anlamlı” dedi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı smaçörü Ebrar Karakurt, kendi adını taşıyan voleybol akademisinde dezavantajlı kız çocuklarının hayatına sporla dokunarak onlara ‘İsterseniz her şeyi yapabilirsiniz’ mesajı veriyor. 21 yaşındaki milli sporcu Ebrar Karakurt, ‘Nasıl eşitlikçi bir gelecek kurarız?’ fikrinden yola çıkarak kurduğu akademiyle ilgili yürüttüğü çalışmaları, geleceğe dair projelerini ve hedeflerini anlattı.

Eşitlikçi bir gelecek için

‘Ben herhangi bir çocuğun imkanı olmadığı için spordan uzak kalmasını istemiyorum’ diyen Karakurt şöyle devam etti: “Böyle bir oluşumun içerisinde olmak, benim gibi çocukluğundan beri sporla bağ kurmak isteyen kız çocuklarına kendilerine inanmaları için motivasyon sağlayabilmek beni çok heyecanlandırıyor. Hedefimiz, şans verilmemiş yetenekli, istekli çocukları gereken imkanlarla buluşturmak, mümkün olan en fazla yerde en fazla sayıda takım kurmak ve bu çocukların önünü açmak. Akademide 70 kız çocuğu ve takımlara koçluk yapan SoyalBen Vakfı gönüllülerinin koçluk becerilerini profesyonel antrenörlerin rehberliğinde geliştiriyoruz. Paylaşımda bulunduğum her kız çocuğunun farklı hayalleri ve endişeleri var. Ortak amaçları ise başarılı olabilmek. Biz Akademi’de sporun ötesinde hayat becerilerini geliştirebilmeleri için de eğitimler düzenliyoruz. Hem başarılı hem de iyi bireyler olacaklarından çok eminim.”

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın yıldızı Karakurt sporcu gençlerle yakından ilgileniyor.

Aşılamayacak engel yoktur

Karakurt imkan sağlanırsa aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Anton Çehov’un çok sevdiğim bir sözü var; ‘Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.’ Bazen önünüze aşamayacağınızı sandığınız engeller çıkarabilir. İnanıyorum ki artık kadınların aklınıza gelebilecek her alanda çok başarılı bir şekilde var olması bu tarz düşüncelerin yok olmasını sağlayacak. EKA gibi projeler ile kız çocuklarının sporla, kendileri ve istedikleri ile bağ kurabilmeleri, kendilerine inanmaları için destek olmaya devam edeceğim.

Tek bir kız çocuğunun bile hayatına dokunmak benim için tarif edemeyeceğim kadar anlamlı.”

‘Her kız çocuğuna umut olduk’

Kadınların sporun içerisinde olmasının sosyal hayatta da daha görünür olmalarını sağlıyor. Voleybol benim daha güçlü, kendine inanmaktan vazgeçmeyen ve pes etmeyen biri olmamda çok önemli bir yere sahip. Sporun herhangi bir dalının da benzer duyguları harekete geçireceğini biliyorum” dedi. Olimpiyatlarda Türk kadını temsil ettiklerini söyleyen Karakurt sözlerini sürdürdü; “Takım olarak çok gururluyuz. Asla pes etmeden, sonuna kadar savaştık. En iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkede spora erişimi olmayan her kız çocuğuna umut olduğumuzu ve kadınların istedikleri her alanda var olabileceklerini bir kez daha gösterdiğimize inanıyorum.” Karakurt “Dünyanın sayılı voleybolcularından biri olmayı” hedeflediğini sözlerine ekledi. Milliyet/Meltem Günay