EBA hesabı ile giriş yap… EBA canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi ve EBA TV ders programı 15 Şubat - 21 Şubat 2021 ve saatleri!

EBA girişi ile ilgili yapılan aramalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabı Twitter üzerinden velilere yaptığı çağrı ile arttı. Bakan Selçuk, "Sizlerden ricam, çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz" dedi. EBA canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA TV ders programı ve saatleri ile EBA hesabı ile giriş yapma ekranı…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin uzaktan ve yüz yüze eğitimle başlayacak olması nedeniyle velilere seslendi. EBA girişi için arama motorlarına yönelindi. Uzaktan eğitimlerine kaldığı yerden devam eden öğrenciler EBA öğrenci girişi ile EBA TV'den canlı ders takibi yapabiliyor. Bu sistem aracılığıyla öğrenciler aynı zamanda ders programlarını da görebiliyor. EBA hesabı ile canlı derse giriş nasıl yapılır? EBA giriş yapma ekranı ile EBA TV ders programı ve saatleri!

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2021

EBA CANLI DERS İZLEME

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA ŞİFRE ALMA İŞLEMİ 2021

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci EBA yolunu izle.Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

EBA ŞİFRE ALMA EKRANI



EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 15 ŞUBAT - 21 ŞUBAT 2021

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 15 ŞUBAT - 21 ŞUBAT 2021

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 15 ŞUBAT - 21 ŞUBAT 2021

EBA TV CANLI YAYIN TÜRKSAT FREKANS KANAL BİLGİLERİ

2020- 2021 EBA DERS PROGRAMI