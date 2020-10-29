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e-Ticarette "rekorlar serisi" geliyor

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 14:24 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 14:24

Türkiye'de elektronik ticarette (e-Ticaret) yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 213 milyar dolarlık rekor ticaret hacminin, gelecek yıl 240 milyar dolara çıkması ve internet üzerinden alışveriş oranının yüzde 38'e yükselmesi bekleniyor.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketici davranışlarını  dönüştürürken, bu dönemde firmalar tüketici güvenini sağlayabilmek amacıyla  hijyenik teslimata ve müşteri desteğine ağırlık verdi, e-ticaretin öneminin  anlaşılmasıyla dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdı.
 
Mağazalar ve AVM'ler gibi fiziksel satış kanallarında alışveriş  trafiği giderek azalırken, e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı  yükseldi.
 
AA muhabirinin 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı  derlemeye göre, Türkiye'nin kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla  ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği önemli  ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.
 
Tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmeler ile tüketicilerin  faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde  karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.
 
Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri  tamamlanacak ve PERBİS Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulacak.
 
Toptan ticareti geliştirmeyi teminen toptancı hallerinin ve benzeri  yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.  Toptancı hallerine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
 
Sınır ötesi e-ticarette iade süreci kolaylaştırılacak
e-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak.  Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı  olan bölgelerde pazar payları artırılacak.
 
e-Ticaret kanalıyla ihracatın artırılmasını teminen yerli firmaların  elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek ve şirketlerin Ticaret  Bakanlığınca onaylanan e-ticaret sitelerine yönelik üyelik giderlerinin  desteklenmesine devam edilecek.
 
Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci  kolaylaştırılacak. Gümrük Beyannamesi ya da Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi  ile yurt dışına çıkan malların geri gelmesi durumunda, vergi muafiyetiyle yurt  içine girebilmesi için gümrük müdürlükleri ile vergi daireleri arasındaki  yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacak.
 
e-Ticarete konu ürünlerin güvenilirlik denetimlerini de içeren  "Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı"  tamamlanarak yürürlüğe konulacak.
 
Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak
Tüketicinin korunması amacıyla mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak  gözden geçirilerek, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinlikleri  artırılacak. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat  değişiklikleri gerçekleştirilecek.
 
Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri  yürütülecek. Bu kapsamda afiş, broşür, kamu spotu, internet sitesi gibi eğitici  materyaller ve araştırma raporları hazırlanacak, tüketici örgütleri ve diğer  paydaşlar ile tüketici eğitimleri gerçekleştirilecek.
 
Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturularak,  belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşu eliyle Türkiye genelinde her yıl  yapılacak araştırmayla endeks hazırlanacak.
 
e-Ticaret işlem hacmi hedefi 240 milyar dolar
Bu çalışmalar çerçevesinde lisanslı depo sayısının bu yıl 120'ye,  2021'de de 130'a yükseltilmesi hedefleniyor.
 
Gelecek yıl perakende pazarında e-ticaretin oranının yüzde 7'den yüzde  8'e, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 25'ten 100'e çıkarılması  öngörülüyor.
 
Geçen yıl 190 milyar dolar düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl  rekorla 213 milyar dolara, gelecek yıl da 240 milyar dolara yükselmesi  bekleniyor.
 
Bu yıl yüzde 36,5 seviyesinde bulunan internet üzerinden alışveriş  yapanların oranının da 2021'de yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor.
 
Söz konusu hedefler, Türkiye'nin e-ticarette erişeceği en yüksek  rakamlar olarak kayıtlara geçecek.
 

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