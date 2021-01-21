e-okul karne notu öğrenme! Karne ne zaman alınacak? e- okul VSB ve öğrenci girişi ekranı ile karne notlarına bakma…

e-okul sistemi üzerinden karneye nasıl bakılır? Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin 22 Ocak'ta erişime açılacağını duyurdu. Lise öğrencileri ise yarıyıl tatiline karne almadan girecekler. İşte e-okul VSB ve öğrenci girişi ekranı ile karne notlarına bakma ve öğrenme…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. MEB yaptığı açıklamada basılı karne verilmeyeceğini açıklayınca, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına 1 gün kala öğrenciler dijital karnelerin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Karneler, alındıysa takdir ve teşekkür belgesi e-Okul sistemi üzerinden giriş yapılarak alınabilecek. e-okul karne notu öğrenme…

Elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla ilk dönem son bulacak

Milli Eğitim Bakanlığınca salgın tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullar ise 100 üzerinden karne notuyla değerlendirilecek.

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Liselerde sınavlar 15 Şubat'tan sonra yapılacak

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığı için yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceği için karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

e-Karne notları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu dönem karneler e-karne olarak verilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamada öğrencilere basılı karneler verilmeyecek, dijital karne verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

e-Okul VBS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde giriş yapılıp ardından çıkan ekrana istenilen bilgiler doğru ve eksiksiz girilmeli. Bilgiler eksiksiz girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde de öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi bilgilerin de doldurulması gerekiyor. Son adımda öğrencinin fotoğrafı doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

Bilgiler eksiksiz girildikten sonra sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri öğrenebilir. Sistemde ayrıca öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşılabilir.

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Karne notları nasıl verilecek?

İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

e-okul giriş ile karne, takdir-teşekkür alma

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.