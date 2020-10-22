e nabız grip aşısı listesi nasıl öğrenilir? E-devletten ya da e nabız uygulamasından grip aşısı sorgulama: Girip aşısı kimlere vurulacak?

e-nabız girip aşısı listesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Sağlık Bakanlığı grip aşısı ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyada aşı kapasitesinin sınırlı olduğu ve bu nedenle de aşının risk durumuna göre kademeli yapılacağı belirtildi. Buna bağlı olarak grip aşısı alabileceklerin listesi e-Nabız sistemine yüklendi. Listedeki sıraya göre grip aşısı yapılabilecek. İşte e nabız grip aşısı listesi ve e nabız grip aşısı sorgulama…

Corona virüsü salgının tüm dünyadaki etkisi grip aşısına olan talebi artırınca, riskli gruptaki kişilere grip aşısı yeterli olacak mı, endişesi ortaya çıktı. Buna bağlı olarak grip aşısı önceliği riskli guruplara verildi. Aşılar önce eczanelere ve aile sağlığı merkezlerine dağıtılacak. Listede belirlenen risk grubuna dahil olan kişiler de aile sağlığı merkezine gidip aşılarını yaptırabilecek. Riskli grupların listesi ise e-Nabız sistemine yüklendi. Aşı fiyatı ise bu yıl değişmedi, 72,64 lira olarak belirlendi. e nabız grip aşısı listesi ve e nabız grip aşısı sorgulama…

E-NABIZ GRİP AŞI LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.

Aşı Listesi E-Nabız Şifresi Veya E-Devlet Şifresiyle Öğrenilebilir

Aile sağlığı merkezlerinde büyük bir yığılmanın önlenmesi için kişiler öncelikle e-Nabız sisteminden yüksek riskli grupta olup olmadıklarına bakabilecekler. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.

GRİP AŞISI KİMLERE VURULACAK?

Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”

E-NABIZ GRİP AŞISI SORGULAMA