e-Nabız giriş ve indirme ekranı! E-Nabız’a nasıl kayıt olunur ve şifre alınır?

E- Nabız’a nasıl kayıt olunur? e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi. Nabız uygulamasına koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi. Vatandaşlar buradan aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek. Peki, E Nabız’a nasıl giriş yapabilirim? e-Nabız giriş indirme ekranı ve şifre alma süreci…

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. Çin'den Türkiye'ye getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi. Uygulamaya eklenen "Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadığı görebilecek. E-Nabız’a nasıl kayıt olunur ve şifre alınır? e-Nabız giriş ve indirme ekranı!

Sağlık çalışanları aşılanmaya başladı: Kimler aşı yaptırabilecek?

CoronaVac aşısı, dün alınan ‘acil kullanım onayı’ kararı ardından bugün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşıların, hastanelere dağıtımına bugün itibariyle devam ediliyor. Aşıların ulaştığı hastanelerde ise aşılama başladı.

1. Grup: Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler.

2. Grup: Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler, 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler.

3. Grup: 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar.

4. Grup: İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler.

E-Nabız nedir?

Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-Nabız'a nasıl giriş yapabilirim?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.



E-Nabız şifresi alma ve değiştirme

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.



e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.

E-nabız indirme

E-nabız giriş ekranı

E-Nabız’a nasıl kayıt olunur?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.



Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.



Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.



Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.