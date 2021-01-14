e-Nabız’a yeni özellik! Aşı yaptıracak herkes...

'AŞILA' NERDEN NASIL İNDİRİLECEK?

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.