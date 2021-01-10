E-imza ve mobil imza 5 milyonu aştı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 496 bin 13’e, mobil imza sayısı ise 667 bin 877’ye ulaştı. Toplamda 5 milyon 163 bin 890 elektronik sertifika oluşturuldu.

BTK, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen e-imza sayısı 4 milyon 496 bin 13’e yükseldi. Mobil imza sayısı ise 667 bin 877’ye ulaştı. Toplamda 5 milyon 163 bin 890 elektronik sertifika oluşturuldu. 2020 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,7 yükseliş gerçekleşti.

5 MİLYONDAN FAZLA E-SERTİFİKA ÜRETİLDİ

2020 yılının ikinci çeyreğinde 4 milyon 339 bin 192 olan e-imza sertifika sayısı, yüzde 3,6 artarak 4 milyon 496 bin 13’e ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 650 bin 544 olan mobil imza sayısı ise ikinci çeyrekte yüzde 2,7 artarak 667 bin 877’ye ulaştı. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarak 5 milyon 163 bin 890’a ulaştı.

VATANDAŞ DAHA ÇOK E-İMZA KULLANDI

COVID-19 ile birlikte şirketler ve bireyler zaman, işgücü ve maliyet avantajlarından dolayı imzalarını dijitale taşıdı. E-imzanın en çok kullanıldığı e-Devlet uygulamasıyla bireyler, üniversite kaydı, adres değişikliği bildirimi, emeklilik işlemleri, e-pasaport gönderi takibi yapabiliyor. GSM hattı, adli sicil kaydı, askerlik yeri sorgulama, vergi levhası ve vergi borcu, aile hekimi, e-nabız, emeklilik işlemleri MEB sınav yeri ve sonuçları sorgulayabiliyor.

PANDEMİDE EN ÇOK BANKACILIK VE SÖZLEŞMELERDE TERCİH EDİLDİ

Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip e-imza, özel sektörde banka ödeme talimatları, bayi ağı iletişimi, bayi sipariş süreci, çalışan hizmet sözleşmeleri, çalışan izin ve masraf formları gibi ıslak imza gerektiren tüm işlemlerde kullanılabiliyor.