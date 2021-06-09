e devlet KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borcu yapılandırma başvurusu ile vergi borcu yapılandırma detayları…

Vergi borcu yapılandırma neleri kapsıyor, KYK borcunu kapsıyor mu? Sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa Meclis'ten geçtikten sonra, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KYK borçlarını da kapsayan yasağa göre KYK borcu 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödenebilecek. Yapılandırma başvuruları ise 31 Ağustos 2021 tarihine yapılabilecek. Peki, KYK borç yapılandırması nasıl yapılacak?

Vergi borcu yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yasada vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak. Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. KYK borç yapılandırması nasıl yapılacak? Vergi borcu yapılandırma neleri kapsıyor?

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

VERGi BORVU YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları kapsıyor.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yürürlüğe giren düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.