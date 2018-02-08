e-Devlet ile hangi işlemler yapılabilir? e-Devlet şifresi nasıl alınır?

e-Devlet sistemi, kamu hizmetlerini online olarak sunar. Her geçen gün yeni hizmetler eklenen sistemde yüzlerce kuruma ait pek çok hizmete kolayca ulaşılabilir. Sıra bekleme derdi olmadan hızlıca işlemler yapılabilir. Peki ya e-Devlet ile hangi işlemler yapılabilir? e-Devlet şifresi ve uygulamaları hakkında tüm merak edilenler haberimizin devamında!

e-Devlet sistemi, 33 milyon 26 bin 75 kayıtlı kullanıcıya sahip bir sistemdir. e-Devlet sisteminde sürekli yeni hizmet eklemeleri yapılır. Şu anda sistemde 332 kuruma ait 2 bin 27 hizmetten yararlanılabilir. Kolay giriş yöntemleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, Adalet Bakanlığı’na Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne kadar bir çok kurum hizmetine ulaşılabilir.

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş, www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye girildikten sonra beş farklı giriş seçeneği sunulur. Bu giriş seçeneklerini e-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-imza oluşturur. Giriş seçenekleri arasında en çok kullanılan e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir. e-Devlet şifresi ile giriş için şifreniz yoksa PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talebinde bulunabilirsiniz. e-Devlet şifresi, PTT şubesi tarafından kapalı zarf içerisinde ve 2 Türk Lirası ücret karşılığında size verilir. e-Devlet şifresi, sistemde bulunan kişisel bilgilere erişim için imkan sağladığı için güvenlik amaçlı olarak başkaları ile paylaşılmaması gereklidir.

e-Devlet şifresi alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili yerlere yazılarak e-Devlet sistemine giriş yapılmış olur.

E-DEVLET İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

e-Devlet sistemi ile yapılabilecek olan işlemler genel başlıklar altında sorgulama, bilgi alma ve başvuru olarak toplanabilir. e-Devlet ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için sisteme giriş yapılır. Ardından açılan ekranın sol üst kısmında yer alan menüden e-Hizmetler bağlantısı tıklanır. Burada çeşitli kurumlar ve her bir kurumun vermiş olduğu çeşitli hizmetler menüsü bulunur. Menüler üzerinden hizmetlere ulaşılabilir ve işlemler gerçekleştirilebilir.

e-Devlet sistemini kullananlar tarafından en çok işlem yapılan kamu kurumları; Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ’dır.

En çok işlem yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri kullanılarak emeklilik ile ilgili işlemler dakikalar içerisinde yapılabilir. Sistemde yer alan ‘’Ne Zaman Emekli Olabilirim?’’ uygulaması kullanılarak emeklilik için gerekli olan yaşın hesaplaması da yapılabilir. Bunun dışında Yükseköğretim Kurumu menüsünden öğrenci belgesi çıkartılabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetleri kullanılarak da trafik cezası borcu olup olmadığı bilgisine ulaşılabilir. Bunlara benzer işlemler e-Devlet sistemi ile kısa sürede halledilebilir.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

e-Devlet şifresi unutulduğunda sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre oluşturulabilmesi için, daha önce sisteme giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse de PTT şubesine giderek yeni bir şifre alımı yapılabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

PTT şubeleri tarafından verilen e-Devlet şifreleri, akılda tutulması konusunda zor olabilir. Daha akılda kalıcı bir şifre oluşturabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra internet sitesinin sağ üst tarafında yer alan bölümden ‘’Benim Sayfam’’ butonuna tıklanır. Açılan sayfadan ‘’Şifre ve Güvenlik Ayarlarım’’ bağlantısına girilerek, buradan gerekli şifre değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilir.