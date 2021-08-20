DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır, ne zaman? DYK öğretmen başvuru tarihleri ve EBA E-Kurs DYK 2021 öğretmen başvuru ekranı!

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları için başvuru tarihleri belli oldu. Açılacak kurslar; 8, 12'inci sınıf öğrencileri ve mezun öğrencilerini kapsayacak. Bu sınıfa giren öğrenciler en fazla 6 ders seçebilecek ve haftalık en fazla 24 saatlik DYK E-Kurs imkanından faydalanabilecek. Peki, DYK öğretmen başvuru nasıl yapılır? DYK öğretmen başvurusu ne zaman? İşte DYK öğretmen başvuru tarihleri ve EBA E-Kurs DYK 2021 öğretmen başvuru ekranı!

Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları başladı. MEB DYK öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları 8, 12 ve Mezunlar için 06.09.2021- 10.06.2022 tarihleri arasında yapılacak. Açıklanan takvimde öğretmen başvuruları için de tarih verildi. DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen başvuru tarihleri ve EBA E-Kurs DYK 2021 öğretmen başvuru ekranı!

DYK öğretmen başvurusu ne zaman?

Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos’ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos’ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos’ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül’de yapılacak.

DYK öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.



Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.



Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.



Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Devlet/e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.



Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

DYK e-kurs başvuru şartları

* Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

* Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

* Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

* Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.