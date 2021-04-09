Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Karla karışık yağmur nedeniyle araçlar ardı ardına çarpıştı. 1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 8 kişi Düzcede bulunan hastanelere kaldırıldı. İstanbul istikametine giden araçlar yol kenarındaki tesise yönlendirilerek, buradan yola girmeleri sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, soruşturma başlatıldı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Düzce'de TEM yolunda 12 araç çarpıştı: 8 yaralı
Düzce'de TEM yolunda 12 araç çarpıştı: 8 yaralı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) | 09 Nisan 2021 Cuma - 19:58 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 19:58