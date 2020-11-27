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Duygu Özaslan'ın paylaşımına tepki yağdı! 'Yandığın şeyle yakıyorsun'
Sosyal medyada yayınladığı bikinili kareleri ile Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan görüntüsü arasındaki farkı çok konuşulan YouTuber Duygu Özaslan, Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Ünlü fenomen son zamanlarda zayıf hallerini paylaşınca tepki gördü.
Fenomen Duygu Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark olay olmuştu. Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.