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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! DUS ve STS diş hekimliği sınavı ne zaman?

13 Ağustos 2021 Cuma - 10:57 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 10:57

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-DUS ile  2021-STS Diş Hekimliği 3 Ekim'de uygulanacak.

Adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği için 23 Ağustos'a kadar  başvurabilecek.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla  veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday  İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, işlemlerini  yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden  ulaşılabilecek.

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DUS sts STS Diş Hekimliği
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