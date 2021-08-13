Dünyayı dolandıran adam! Eyfel Kulesi’ni milyonlara sattı...

Kanada, İngiliz biyografi yazarı Christopher Sandford, “Victor Lustig: Dünyayı Dolandıran Adam” adlı kitabında, yaptıklarıyla tarihe geçen dolandırıcı Victor Lustig ile ilgili çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Yeni çıkan kitap ta, 1890’da şimdi Çek Cumhuriyeti olan Bohemya’daki Hostinne’nin küçük bir mezrasında doğan Lustig’in hayatı boyunca ABD Meksika ve Avrupa ’da dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Sandford, kitap için ABD hapishane servisinin arşivlerine başvurduğunu ve sürekli kimlik değiştiren Lustig’i yakalamakta çaresiz kalan FBI ajanlarının notlarından faydalandığını söyledi.

‘Herkesi mahvetti’

Kitaba göre, Lustig’i kızı “arkadaşlarına karşı nazik ve sadık bir baba” olarak hatırlıyor. Ama ABD’nin iç güvenlik teşkilatı FBI belgelerinde, Lustig’i “vicdansız bir suçlu, ahlaksız ve merhametsiz bir karakter… Onun yüzünden erkeklerin kariyeri mahvoldu, kadınlar intihar etti” şeklinde tanımladı. 6 dili akıcı bir şekilde konuşabilen Lustig, bir zamanlar “suç tarihinin en zeki ve en becerikli kişisi, insan zayıflığını istismar eden şahıs “ olarak tanımlanıyordu. “Başarılı bir aktör gibi büyük bir hayal gücüne sahip” denilen Lustig, bazen bir Avrupa kontu, bazen bir Fransız bakan veya bir İngiliz lordu rolünü oynuyordu. Lustig, New Yorklu kumarbazlardan Avrupalı sosyetiklere, azılı suçlulardan zengin Fransız iş insanlarına kadar herkesi hedef aldı.

Eyfel Kulesi’ni milyonlara sattı!

16 yaşından itibaren “profesyonel bir dolandırıcı” olan Lustig, sahte bahis ve kumar masalarında Londra ’daki Tower Bridge’e, Paris ’teki Eyfel Kulesi ’ne sahip olduğunu iddia etti. Eyfel Kulesi’ni kendisine ait olduğuna inandırdığı bir kişiye 5 milyon sterline sattı. 1920’lerde sahte kilise işleterek bağışları zimmetine geçiren ve sahte para basma makinesi satarak insanları dolandıran Lustig, farklı ülkelere kaçıp kimliğini değiştirdiğinden uzun bir süre yakalanamadı.

Al Capone de kurbanı oldu!

Lustig, o kadar profesyoneldi ki dünyaca ünlü mafya lideri Al Capone’u bile dolandırdı. ABD’de 1925’te Lustig, o zamanlar 26 yaşında olan Al Capone’a yapacağı bir işte kısa sürede iki kat zengin olacağını vaat ederek yatırım teklifinde bulundu. O zamanlar “saf” olan İtalyan asıllı Amerikalı Al Capone da Lustig’e inanıp 50 bin dolar verdi. Sözünü yerine getirmeyen Lustig, Al Capone’ye “İş olmadı ne yazık ki tüm parayı kaybettim, sana da parayı iade edemeyeceğim” diyerek kendisini acındırdı. Bu yalana da inanan ünlü mafya babası, Lustig’e geçinmesi için 5 bin dolar daha verdi.

Terk edilen sevgilisi ele verdi

Kitabı yazan Sandford, evli ve bir kızı olmasına rağmen Lustig’in başka kadınlarla da ilişki yaşadığını yazıyor. Sandford, ödüllü ABD’li oyuncu Joan Crawford, şarkıcı Ruth Etting ve bir genelev kadınının Lustig’in sevgilileri arasında olduğunu belirtiyor. Yazar, Lustig’in 1935’te terk ettiği bir sevgilisinin ihbarıyla yakalanıp tutuklandığını bildiriyor. ABD ekonomisine olan güveni sarsabilecek sahte banknot operasyonunu planlamaktan tutuklanan Lustig, 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak ünlü cezaevi Alcatraz’a konuldu. Lustig 1947’de zatürreden öldü.

Sülün de Galata Kulesi’ni satmıştı!