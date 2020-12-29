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Dünyanı en güçlü çocuğu Dzhambulat Khatokhov hayatını kaybetti

DHA |  29 Aralık 2020 Salı - 23:47 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 23:47

Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.


Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti.Rusya’da Dzhambulat Khatokhov, sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu.
Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.
 

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