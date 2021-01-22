Dünyada ses getiren tehdit! Hamaney’den Trump’a ölüm mesajı!

İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından, eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen ve golf oynayan bir kişinin insansız hava aracı tarafından hedef alındığını gösteren fotoğraf paylaştı.

İran ve ABD arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD tarafından suikastla öldürülmesiyle tarihteki en kötü noktasına ulaşmıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri geren bir diğer madde ise Trump'ın İran'la Obama döneminde imzalanmış nükleer anlaşmadan çekilmesiydi.

İNTİKAM MESAJI

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in twitter hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa, Farsça yazılan yazıyla, geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak ‘topluluk kurallarını ihlal ve diğer ulusları kötü göstermek, kirletmek’ gösterildi.(Hürriyet)