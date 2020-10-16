Dünyada corona virüsten ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 100 bin 847'ye, vaka sayısı 39 milyon 78 bin 278'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 222 bin 626 ölümle ABD 'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 151 bin 971 ile Brezilya , 112 bin 144 ile Hindistan , 84 bin 898 ile Meksika , 43 bin 293 ile İngiltere , 36 bin 372 ile İtalya , 33 bin 553 ile İspanya , 33 bin 512 ile Peru , 33 bin 125 ile Fransa ve 29 bin 605 ile İran izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 29 milyon 284 bin 830 kişi iyileşti.