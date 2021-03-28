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Dünya şokta! Mahkumlar rehin aldı, polisler öldürdü

Dünya şokta! Mahkumlar rehin aldı, polisler öldürdü Tüm dünya şok içerisinde ABD'de yaşanan hapishane isyanını ve polisin operasyon düzenlediği rehine krizini izliyor.
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