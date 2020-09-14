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Dünya ralli şampiyonası bu hafta Marmaris'te

14 Eylül 2020 Pazartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 17:44

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.


Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu’ olan Türkiye Rallisi, bu yıl T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Spor Toto katkılarıyla organize ediliyor. Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya’ya ulaştırılacak.

 Covid-19 pandemisi nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilecek organizasyon, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak. 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan’da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.

 
Ünlü pilotlar geliyor

Türkiye Rallisi dünyaca ünlü pilotları misafir edecek. Kariyeri boyunca dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan efsanevi Fransız pilot Sebastien Loeb, Hyundai i20 Coupe WRC’nin direksiyonunda olacak. Takımın en önemli kozlarından biri olan Belçikalı Thierry Neuville ve Estonyalı Ott Tanak da Marmaris’te podyum için kıyasıya rekabet edecek. 

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